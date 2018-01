Fakenews dnia. Podaje go polski Kościół i politycy PiS

Konferencja Episkopatu Polski udostępnia na swoim oficjalnym profilu na Twitterze fałszywe zdjęcia z wczorajszego "Marszu dla Życia". Wpis na Twitterze podał dalej m.in. klub Solidarnej Polski - formacji politycznej, która wchodzi w skład rządzącej koalicji i z której wywodzą się niektórzy członkowie rządu.

To jeden z najbardziej ironiczych fakenewsów w sieci. "Marsz dla Życia" ilustrowany jest bowiem zdjęciami "Marszu Kobiet", który w styczniu 2017 roku wyprowadził na ulice amerykańskich miast ponad 5 mln osób. W samym Waszyngtonie protest zgromadził ok. pół miliona demonstrantów.

"Marsz dla Życia" odbywa się od 1974 roku. Jego założycielką była katolicka aktywistka Nellie Gray, która zmarła w 2012 roku. Wydarzenie to zrzesza Amerykanów, którzy sprzeciwiają się zalegalizowanej w 1973 roku aborcji. To właśnie wtedy Sąd Najwyższy wydał historyczne orzeczenie, które uczyniło prawo do aborcji „fundamentalnym prawem konstytucyjnym” każdej kobiety. Oznacza to, że żaden przepis prawa nie może się temu prawu sprzeciwiać, ani go ograniczać.