Emerytura Maryli Rodowicz szokująco niska. Inne gwiazdy mają podobny problem

Maryla Rodowicz przez wielu uznawana jest za królową polskiej sceny muzycznej. Przez lata koncertowania podbiła serca ogromnej ilości fanów w naszym kraju. Można przez to przypuszczać, że tak udana kariera zapewniła gwiazdorce przyzwoitą emeryturę, jednak to nieprawda.

Jak się okazuje, emerytura Maryli Rodowicz jest bardzo niska w porównaniu do spekulacji na temat jej zarobków oraz tego "ile ma na starość". W rzeczywistości piosenkarka musi zadowolić się kwotą około 1600 zł emerytury, co bez oszczędności odkładanych na stare lata, może stanowić dla niej ogromne wyzwanie.

Nie tylko Rodowicz

Jak zauważa portal Money.pl, powód otrzymywania tak niskiego świadczenia emerytalnego przez Marylę Rodowicz to brak stałej pracy na oskładkowanym etacie. Okazuje się również, że nie jest ona jedyną polską gwiazdą z bardzo niską emeryturą.

Do grona Maryli Rodowicz można śmiało dodać np. Ryszarda Rynkowskiego, Rudiego Schubertha, Laurę Łącz czy też Krzysztofa Cugowskiego. Były lider Budki Suflera jeszcze kilka lat temu informował, że z tytułu emerytury pobierał zaledwie 570 złotych. Aktualnie ta kwota to 1000 zł, natomiast jak wyliczył "Super Express", po zwolnieniu z podatku wzrośnie ona do 1251 zł.