Emerytura honorowa KRUS. Pobiera ją ponad tysiąc stulatków

Świadczenie takie to jest przyznawane automatycznie każdemu, kto ukończył 100 lat i posiada polskie obywatelstwo. Jest to świadczenie honorowe wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.

Od 1 stycznia 2025 roku emerytura honorowa będzie wypłacana z urzędu, a jej wysokość będzie corocznie waloryzowana. W 2025 r. przewidziano waloryzację na poziomie 5,82 proc., co podniesie kwotę świadczenia do 6 590,91 zł brutto. Osoby, które nie mają ustalonego prawa do żadnego świadczenia, muszą złożyć wniosek do ZUS.