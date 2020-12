Emerytura europejska. Wejdzie zmiana, która dotyczy wielu Polaków

Emerytura europejska. Szykuje się kolejna rewolucja w emeryturach. Wszystko przez system OIPE, z którego skorzystać mogą Polacy, którzy pracowali za granicą.

Emerytura europejska. Szykuje się zmiana

Ogólnoeuropejskie Indywidualne Projekty Emerytalne (OIPE) sprawią, że dojdzie do rewolucji w emeryturach europejskich. To szansa dla wielu Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy. Dzięki zmianie przepisów mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy na swoją emeryturę.

Polacy, którzy jeżdżą do pracy za granicę, od teraz zyskają możliwość odkładania środków na jednym koncie emerytalnym, bez względu na to, w którym z państw członkowskich Unii Europejskiej zarabiają pieniądze. Ogólnoeuropejskie Indywidualne Projekty Emerytalne to pomysł Komisji Europejskiej na rozwiązanie problemu, z którym zmagają się także Polacy. Mowa o trudnościach w oszczędzaniu na emeryturę. Dzięki zmianom system ma być spójny dla całej Unii Europejskiej.

Emerytura europejska. Polski rząd myśli nad reformą

Do tej pory było tak, że wiele osób pracujących w różnych krajach miało problemy z oszczędzaniem na emeryturę. Teraz dzięki OIPE mogłyby one jednocześnie oszczędzać w kilku krajach, a następnie bez trudu uzyskać dostęp do pieniędzy. Obecnie jest tak, że w każdym kraju Unii Europejskiej funkcjonuje osobny system emerytalny. Po wprowadzonych zmianach byłby to jeden spójny system ogólnoeuropejski.

Kiedy przepisy wejdą w życie? Polski rząd już szykuje się do zmian i utworzenia kolejnego elementu polskiego systemu emerytalnego. Projekt ustawy, który ma pomóc we wprowadzeniu europejskiej emerytury rząd zaplanował na pierwszy kwartał 2021 roku.

