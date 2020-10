Elbląg. Bawił się w klubie. Nie pamięta jak wpadł do rzeki

Elbląg. Wpadł do rzeki. Nie pamięta jak

Mężczyznę wpadającego do wody zauważył mieszkaniec Elbląga spacerujący rano z psem. Spacerowicz próbował pomóc wołającemu o pomoc 20-latkowi używając swojej kurtki jako liny, to jednak nie dało efektu. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy rzucili mężczyźnie rzutkę wypornościową i ściągnęli go do miejsca, gdzie znajdują się drabinki.