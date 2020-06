Egzamin ósmoklasisty 2020. Kiedy pierwszy egzamin? Sprawdź terminarz egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2020. Kiedy egzamin?

Egzamin ósmoklasisty ma odbyć się między 16 i 18 czerwca. Egzaminu nie można nie zdać. To część składowa niezbędna do rekrutacji do szkół średnich. Im wyższa liczba punktów zdobytych podczas egzaminu, tym łatwiej będzie ósmoklasistom dostać się do wymarzonego liceum czy technikum. Termin dodatkowy egzaminu to 7-9 lipca, a wyniku egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.