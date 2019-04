Egzamin ósmoklasisty 2019 – arkusze CKE z matematyki. Sprawdź, z jakimi zadaniami mierzyli się uczniowie

Egzamin ósmoklasisty 2019 nadal trwa. We wtorek 16 kwietnia uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki przygotowane przez CKE. Mamy już tegoroczne arkusze.

Egzamin ósmoklasisty 2019 – arkusze CKE z matematyki

We wtorek 16 kwietnia o godzinie 9 rano uczniowie rozpoczęli zmagania z egzaminem ósmoklasisty z matematyki. W teście znalazły się zadania zamknięte (takie, w których trzeba wybrać jeden z wariantów odpowiedzi) oraz otwarte. Drugi typ zadań należy do zdecydowanie trudniejszych, ale i lepiej punktowanych. Pośród pytań otwartych punktowane jest nie tylko podanie właściwego wyniku, ale również to, jak uczeń planował i wykonywał poszczególne obliczenia.