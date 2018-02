„Dziś nadal jesteśmy po stronie prawdy”. Premiera 30-sekundowego, rządowego spotu

KPRM zaprezentował 30 sekundowy spot w ramach „ofensywy historycznej”. W spocie pojawiają się hasła: „Polacy i Żydzi razem cierpieli ten terror. Robiliśmy wiele, by ratować Żydów, jako państwo, obywatele i jako przyjaciele. Dziś nadal jesteśmy po stronie prawdy”.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów szybko zdobyła prawa autorskie do filmu wyprodukowanego przez IPN i zgodę autorów, by go skrócić na potrzeby internetowego odbiorcy.