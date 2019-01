Dzień Babci i Dziadka 2019 - propozycje życzeń i wierszyków z okazji Dnia Babci i Dziadka

Już jutro będziemy obchodzić Dzień Babci, a zaraz po nim Dzień Dziadka. Wnukowie w całej Polsce przygotowują specjalne prezenty, a najmłodsi z nich rysują laurki. Z tej okazji składamy im również życzenia. Sprawdź propozycje życzeń i wierszyków na Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Dzień Babci 2019 – wierszyki i życzenia

Dzień Babci to święto obchodzone dla uhonorowania babć; w dzień ten wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce jest ono obchodzone obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii , a w Hiszpanii – 26 lipca.

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci, Babciu za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!