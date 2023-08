Dramat w niemieckim zoo. Wilk ugryzł dziecko

Według informacji przekazanych przez lokalną policję, do dramatycznej sytuacji doszło w środę. Chłopiec wyciągnął rękę w stronę wilka, który początkowo tylko go wąchał. Nie wiadomo, co sprawiło, że zwierzę ugryzło 8-latka w klatkę piersiową. Z powodu odniesionych obrażeń dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Tam okazało się, że rana nie zagraża jego życiu i chłopiec, po opatrzeniu, został odesłany do domu.