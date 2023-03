Donald Tusk o swoim dziadku "siłą wcielonym do Wehrmachtu"

Historia dziadka Donalda Tuska

Przewodniczący PO przypomniał, że 1939 roku jego dziadek został aresztowany przez Gestapo. - Znalazł się w Stutthofie, później w obozie koncentracyjnym Neuengamme, by pod koniec wojny zostać siłą wcielonym do Wehrmachtu. Jak tylko się dało, uciekł na stronę aliancką i później wrócił do Polski. Wrócił do swojego Gdańska. Wychował swoje dzieci w mieście zdominowanym przez Niemców na Polaków. Mógł zostać na Zachodzie, mógł zarabiać wielkie pieniądze, był wszak wybitnym lutnikiem, ale wybrał Polskę - powiedział Tusk.