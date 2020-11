Don Stanislao. Abp Stanisław Gądecki: papież został cynicznie oszukany

"Przed nominacją McCarricka do Waszyngtonu Papież nie otrzymał od biskupów amerykańskich pełnych i kompletnych informacji o jego zachowaniu moralnym, a sam McCarrick skłamał - w liście z 6 sierpnia 2000 roku - że nie miał z nikim relacji seksualnych" - napisał w piątkowym oświadczeniu przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Według wtorkowego raportu Watykanu list ówczesnego kardynała z USA do bp. Stanisława Dziwisza sprzed 20 lat miał wpływ na decyzję papieża Jana Pawła II.

"Dziękuję, że jesteś kimś, do kogo mogę pisać i komu mogę szczerze powiedzieć, że jeśli rozumiem oskarżenia, jakie mógł postawić kardynał O'Connor, to nie są one prawdziwe" - napisał w 2000 roku Theodore McCarrick.