Długoterminowa prognoza pogody na sierpień. Lato szybko nie odpuści

Długoterminowa prognoza pogody raczej nie rozczaruje urlopowiczów. Nad Polską utrzymują się gorące masy powietrza. Wszystko wskazuje na to, że pogoda szybko się nie zmieni. Jeszcze długo będzie ciepło.

W drugiej połowie sierpnia możemy liczyć na możemy liczyć na wyjątkowo wysokie temperatury - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W znacznej części kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Zapowiada się więc bardzo dobra pogoda dla osób przebywających właśnie na urlopie.

Długoterminowa prognoza pogody. Sierpień powyżej normy

Z prognoz długoterminowych IMGW wynika, że w sierpniu w większej części kraju temperatury powietrza będą powyżej normy. Upalnego lata spodziewać się możemy w południowej oraz zachodniej części Polski, w Wielkopolsce, a także punktowo w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Na południu oraz w zachodniej części kraju nieco częściej mogą występowaćburze z ulewami czy porywistym wiatrem i gradem. Temperatura w ciągu dnia nadal jednak będzie bardzo wysoka, na termometrach odnotujemy nawet do 34 st. C. W nocy temperatura zaś spadnie nawet do 12 st. C w niektórych częściach kraju.

Temperatur "w normie" (do 25 st. C) spodziewać możemy się jedynie na Mazowszu, Podlasiu i miejscami na Pomorzu. IMGW prognozuje, że na tych terenach, a także miejscami na Lubelszczyźnie, Śląsku i w zachodniej Małopolsce może spaść więcej deszczu niż zwykle o tej porze roku.

Instytut przewiduje, że na południu kraju w sierpniu prawdopodobnie będzie dość gorąco i sucho. Z kolei w centrum będzie równie ciepło, ale z umiarkowanymi opadami. Na północnym wschodzie spodziewać się mozemy umiarkowanych temperatur oraz opadów deszczu.

Pogoda długoterminowa na sierpień. Zmiany pod koniec miesiąca

Aktualne prognozy pokazują, że dopiero między 20 a 25 sierpnia zmieni się pogoda. To wtedy przedostaną się do naszego kraju chłodne fronty atmosferyczne związane z niżami z zachodu i północnego zachodu. Pojawia się zatem ryzyko gwałtownych burz i ulew, po których nastąpi spore ochłodzenie. Możliwe, że lokalnie termometry, nawet w pełni dnia, nie pokażą więcej niż 17-23 st. C. Nocami, przy rozpogodzeniach, niewykluczone są spadki temperatury poniżej 10 st. C.

Pogoda długoterminowa na wrzesień

Chłodna końcówka sierpnia nie oznacza końca lata. We wrześniu czeka nas jeszcze wiele pogodnych i bardzo ciepłych dni, z temperaturą maksymalną nawet 24-28 st. C. Zapewne zdarzą się dni ze słabszą pogodą, bo te o tej porze roku są nieuniknione, jednak nie będzie ich dużo.

Analizując aktualne wyliczenia modeli sezonowych, wygląda na to, że im bliżej października, tym aktywniejsza ma być cyrkulacja strefowa. Oznacza to zdecydowanie więcej opadów, a od czasu do czasu silny wiatr i zmienną temperaturę. Z przewagą dni cieplejszych względem normy wieloletniej.