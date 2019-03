"Die Welt" o "fanatycznych” przeciwnikach aborcji w Polsce

Polskie przepisy antyaborcyjne są już bardzo surowe. Mimo to, "fanatyczni" przeciwnicy przerywania ciąży domagają się ich zaostrzenia. "Wywierają presję na rządzącą w Polsce partię Prawo i Sprawiedliwość" - czytamy w "Die Welt".

"Obowiązujące w Polsce przepisy antyaborcyjne należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Polskie społeczeństwo jest jednak głęboko podzielone. Wybory parlamentarne na jesieni mogą doprowadzić do przesilenia. Jeżeli wygra opozycja, może dojść do poluzowania przepisów. Z sondaży wynika, że większość Polaków jest za liberalizacją” – czytamy w sobotnim wydaniu "Die Welt”.

Dylemat PiS

Autor przypomina, że przed demokratycznym zwrotem w 1989 roku, przepisy aborcyjne były bardzo liberalne. Do Polski w celu dokonania zabiegu przerwania ciąży przyjeżdżały nawet kobiety z Europy Zachodniej. Teraz to Polki muszą wyjeżdżać za granicę, aby przerwać ciążę. W Polsce dokonuje się obecnie tylko 1000 zabiegów aborcyjnych rocznie.

Fundacja Pro przeciwko aborcji

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyborami parlamentarnymi, PiS nie chce dopuścić do „eskalacji” dyskusji o aborcji. Rządząca partia obawia się powtórzenie sytuacji sprzed trzech lat, gdy wskutek zebrania przez Fundację Pro 450 tys. podpisów pod projektem „totalnego zakazu aborcji” sprawa trafiła do Sejmu. W wielu miastach w Polsce i za granicą, także w Berlinie, doszło wówczas do „czarnych protestów” i demonstracji na rzecz liberalizacji przepisów.