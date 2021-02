Definicja gwałtu do zmiany? Ruszają konsultacje. Najpierw Sejm

Definicja gwałtu do zmiany? Wyższa kara minimalna

"Dlaczego to jest tak ważne? Bo gdy jest mniejsza niż trzy lata, to mamy do czynienia z występkiem, a gdy jest wyższa - ze zbrodnią. I jeśli gwałt uznamy za zbrodnię, to skończy się to, z czym mamy obecnie do czynienia powszechnie, że większość kar za zgwałcenie to wyroki w zawieszeniu" - podkreśliła w komunikacie Anita Kucharska-Dziedzic.