Czesi dogadali się z Niemcami. W sprawie Polski cisza

Wygląda na to, że Czesi wkrótce otrzymają obiecane im czołgi Leopard. Praga uzgodniła już warunki umowy z Berlinem i do czeskiego arsenału powinno trafić przynajmniej 14 pojazdów. Z kolei Słowacja dostanie 15 leopardów, co potwierdziły MON obu państw w ubiegłym tygodniu. Polska natomiast dalej nie dogadała się w tej sprawie z Niemcami i istnieje realne ryzyko, że wcześniejsze porozumienie zostanie zerwane.