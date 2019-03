Czechy: policja poszukuje kierowcy polskiej ciężarówki. Wykonał bardzo niebezpieczny manerw

Czescy policjanci poszukują kierowcy polskiej ciężarówki, który wykonał bardzo niebezpieczny manewr na drodze krajowej nr 65 w pobliżu miejscowości Jablonec nad Nysą. - Czuję, jakbym urodził się po raz drugi - stwierdził kierowca samochodu osobowego, który tylko dzięki szybkiemu refleksowi zawdzięcza życie.

Ta historia rozegrała się 12 marca na teoretycznie bezkolizyjnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 z lokalną drogą prowadzącą do Rychnova w pobliżu miejscowości Jablonec nad Nysą. Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych wyjechał z Rychnowa i przejechał pod wiaduktem nad DK 65, by po chwili prawidłowo na nią wjechać. Nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, skręcił w lewo, przeciął ciągłą linię oddzielającą dwie nitki drogi, przejechał kilka metrów pod prąd i skręcił w ulicę wiodącą do Rychnova.

Niestety, to nie koniec tej historii. Gdy kierowca polskiej ciężarówki nagle postanowił wrócić do Rychnova i gwałtownie skręcił, na lewym pasie mijał go samochód osobowy. Jego kierowca miał ułamek sekundy, by zareagować i uniknąć śmierci. Dodał gazu i przejechał slalomem pomiędzy ciężarówką a nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku autem.