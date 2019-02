Świecie: ciężarówka spadła z wiaduktu na drogę i stanęła w płomieniach. 1 osoba nie żyje, dwie są ranne

Tragiczny wypadek na obwodnicy Świecia. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Po zderzeniu tir spadł z wiaduktu na drogę i staną w płomieniach. Jedna osoba nie żyje, dwie osoby są ranne.

Do wypadku doszło ok. godz. 13 na wiadukcie obwodnicy Świecia (woj. kujawsko-pomorskie) nad ul. Laskowicką. Ciężarówka jechała od strony Gdańska, ford z kierunku Bydgoszczy. Nagle osobówka zjechała na drugi pas ruchu. Doszło do czołowego zderzenia, chociaż kierowca tira próbował go jeszcze w ostatniej chwili uniknąć, skręcając ostro w prawo.