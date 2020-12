Cyberpunk 2077. Na ten moment czekali fani. Preload gry już do pobrania

Cyberpunk 2077. Jest preload popularnej gry

Wydawca gry - CD Projekt - przygotował specjalną ofertę dla klientów sklepu GOG.com. To właśnie oni będą mogli jako pierwsi pobrać kopię gry Cyberpunk 2077. To nagroda za to, że wspierają twórców gry, a serwis GOG.com należy właśnie do grupy CD Projekt. Dodajmy, że 100 procent zysków ze sprzedaży gry na tej platformie trafi bezpośrednio do jej producenta. Grę można ściągnąć od poniedziałku 7 grudnia, od godziny 12:00.