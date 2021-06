Córka Aleksieja Nawalnego o opozycjonistach w Rosji i na Białorusi

Podczas wydarzenia Aleksiej Nawalny został nagrodzony za "odwagę moralną". - Przez te wszystkie lata on pokazywał ludziom u władzy, którzy bezwstydnie tej władzy nadużywają, że to się nie uda, że to my jesteśmy większością - mówiła jego córka. - To my, obywatele, zdecydujemy, kto będzie rządził naszym krajem i jak długo - podkreślała.