Co z dyrektorem liceum z Tarnowa? Nowak wydała oświadczenie

Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak nauczyciele tamtejszego liceum zwrócili uwagę, że zawieszenie dyrektora może być odbierane jako zniechęcanie do reagowania na niepokojące sygnały ze strony uczniów. - Wiem, że pomogłem dziecku i to jest najważniejsze. Do organów nadzorczych nie mam żadnych pretensji, one po prostu wykonują swoje zadania - komentował dyrektor Ryba dla "TEMI".