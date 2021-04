Bakteria New Delhi w szpitalu w Ciechocinku. Przyjęcia nadal wstrzymane

New Delhi to potoczna nazwa pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Może doprowadzić też m.in.do zapalenia układu moczowego czy pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Bakteria ta jest oporna na działanie większości antybiotyków.

Trzech pacjentów z wirusem i bakterią

Drugi pacjent trafił do szpitala w Toruniu, a trzeci walczy o życie podłączony do respiratora. Obecnie jego stan nie pozwala na przewiezienie do innej placówki, gdzie nie byłoby ryzyka zakażenia New Delhi kolejnych osób.