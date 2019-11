Centrum Informacyjne Sejmu o anulowanym głosowaniu: były problemy techniczne

Anulowanie przez marszałek Elżbietę Witek głosowania nad kandydaturami posłów do Krajowej Rady Sądownictwa wciąż budzi emocje. Opozycja domaga się odwołania marszałek, zgłasza też sprawę do prokuratury. Centrum Informacyjne Sejmu tłumaczy, że powodem tej sytuacji, były "usterki techniczne".

"Bardzo zbliżona sytuacja do obecnie omawianej miała miejsce m.in. podczas 90. posiedzenia VII kadencji Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r., kiedy to Sejm, również za pomocą tzw. wyboru z listy, decydował o wyborze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wówczas Marszałek Sejmu przychylił się do apeli pochodzących z Sali i zdecydował o ponownym przeprowadzeniu głosowania" - czytamy w oficjalnym komunikacie CIS.