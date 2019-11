Posłanka do marszałek: "trzeba anulować, bo my przegramy". Lewica już zapowiada donos do prokuratury

Awantura w Sejmie. Marszałek Elżbieta Witek nie podała wyników głosowania nad kandydaturami do KRS i zarządziła jego powtórkę. Opozycja twierdzi, że stało się tak, bo część posłów PiS pomyliła się przy oddawaniu głosu.

- Stała się rzecz niesłychana, tu jest nagranie, które będzie dowodem w tej sprawie. To jest rzecz niesłychana, nawet przy waszych standardach - podkreślał poseł KO Borys Budka z mównicy sejmowej, trzymając w ręku telefon. - Jeżeli tak ma być uchwalane prawo w Rzeczpospolitej, jeżeli w sytuacji, gdy państwo przegrywacie głosowanie, pani posłanka mówi "przerwijmy, anulujmy głosowanie, ponieważ przegramy", to jest to upadek Sejmu Rzeczpospolitej - mówił poseł Budka.