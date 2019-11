Sejm. Posłowie zagłosowali ws. kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego

Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz Jakub Stelina zostaną sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Późnym wieczorem w czwartek poparcia kandydatom zgłoszonym przez PiS udzielił Sejm.

Opozycja domagała się reasumpcji głosowania - podczas oddawania głosów ws. kandydatki PiS do TK, poseł Michał Szczerba uskarżał się na zepsutą kartę do głosowania. Marszałek Sejmu nie przychyliła się do tej propozycji.