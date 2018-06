CBŚP zatrzymało 10 osób. Mieli wyłudzić 21 mln zł

Zatrzymane osoby miały przez osiem lat miały zawyżać koszty inwestycji, na które zdobywały dofinansowanie. Podejrzenia nabrano po przeprowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organy audytowe UE kontroli.

Podejrzani reprezentując różne spółki mieli posługiwać się nierzetelnymi dokumentami. "W ten sposób wprowadzono w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, co do rzeczywistej wysokości ponoszonych kosztów inwestycyjnych przez podmioty występujące o dofinansowanie, wyrządzając szkodę Agencji" – informuje w komunikacie Prokuratura Regionalna w Warszawie. Podejrzani mieli wyłudzić od 2008 r. do 2016 r. ponad 21 mln zł.