Były szef CBA robi karierę w PZU. Zasiada w trzech radach nadzorczych

Bejda przestał być szefem CBA w połowie lutego br. Dwa miesiące później Rada Nadzorcza PZU powołała go na członka zarządu. Ma pełnić kadencję obejmującą trzy pełne lata obrotowe 2020-2022. W zarządzie spółki jest odpowiedzialny za obszary: zarządzania projektami, bezpieczeństwa, zakupów, operacji ubezpieczeniowych oraz rozwoju biznesu Grupy PZU. Dodatkowo jest dyrektorem Grupy w PZU Życie SA. Formalnie objął swoja funkcję od 4 maja.

21 maja został powołany na czteroletnią kadencję do Rady Nadzorczej Alior Banku. Pięć lat temu PZU stał się głównym udziałowcem banku. Posiada tam 31,93 proc. kapitału akcyjnego. Bejda pełni w Radzie funkcję wiceprzewodniczącego .

Były szef CBA został również powołany do rady nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU. To należąca do grupy PZU spółka, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Właścicielem 100 proc. akcji jest PZU Życie. Bejda, oprócz zasiadania w RN, pełni tam również funkcję wiceprzewodniczącego komitetu wynagrodzeń.