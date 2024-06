Burze na Mazowszu. Podtopienia w Warszawie, Płock pod wodą

Na sobotę dla większości kraju wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Oprócz tego na terenie 11 województw wydano alerty RCB. W samej Warszawie synoptycy prognozowali przelotne opady deszczu i burze z gradem, sumę opadów do 40 mm i temperaturę maksymalną 24 st. C. Jak wskazano, podczas burz porywy miały osiągnąć do 80 km/h.