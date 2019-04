Burza po słowach senatora PiS Grzegorza Biereckiego. "Jest mi bardzo przykro"

- Wszyscy, którzy mnie znają i współpracują wiedzą, że moje poglądy nie są nacjonalistyczne. Przyjmuję te sugestie z oburzeniem - oznajmił senator PiS Grzegorz Bierecki. To reakcja na zamieszanie wokół słów, które padły podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Grzegorz Bierecki już wcześniej tłumaczył się ze swoich słów (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

- Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej - oświadczył Grzegorz Bierecki w Białej Podlaskiej. Słowa odbiły się szerokim echem w mediach.

Co na to senator? Sens mojej wypowiedzi był jasny, oczywisty w kontekście tragedii smoleńskiej i mojego bólu, że do niej doszło, a także żalu, że ludzie za nią odpowiedzialni wciąż nie ponieśli kary - zapewnił w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Odnosząc się do sugestii, że "chce dokonywać jakichś czystek", Bierecki odparł: "Oczywista bzdura. Słowa wyjęte z kontekstu. Zwracam uwagę, że nikt z obecnych na uroczystościach tak tego nie odebrał. Dopiero wyrwane z całości przemówienia i spreparowane przez media słowa nabierają takiego wydźwięku".

- Jestem osobą publiczną od wielu lat, wszyscy, którzy mnie znają i współpracują wiedzą, że moje poglądy nie są nacjonalistyczne. Przyjmuję te sugestie z oburzeniem. Mówiłem wyłącznie o konieczności demokratycznej oceny tego, co się stało przed i po 10 kwietnia, o niezbędności ukarania winnych - podkreślił.

- Jest mi bardzo przykro, iż ktoś mógł tak zinterpretować moje słowa. I choć uważam, że trzeba dużo złej woli, by odczytywać je tak, jak to robią media, to przepraszam za to, że mogły zostać źle odczytane, że zrobiła się z tego w tak ważnym czasie 9. rocznicy tragedii smoleńskiej medialna historia - podsumował.

PiS wzywa do przeprosin

Już wcześniej w rozmowie z RMF FM Bierecki twierdził, że jego wypowiedź została wyjęta z kontekstu i nie zamierza za to przepraszać.

- Ta wypowiedź to głupstwo. Senator, który nie jest w kierownictwie partii, palnął coś i każdy wie, że nie jest jest to linia PiS. To nie są mądre słowa, powinien się z nich wycofać - komentowała z kolei posłanka PiS Joanna Lichocka w programie "Tłit".

