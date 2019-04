Skandaliczne słowa senatora Biereckiego z PiS. Nie zamierza za nie przepraszać

- Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej - oświadczył Grzegorz Bierecki. Jego słowa wywołały niemałą burzę, jednak senator nie zamierza przepraszać za swoją wypowiedź.

Teraz senator PiS odcina się od swoich słów. W rozmowie z RMF FM Bierecki podkreślił, że jego wypowiedź została wyjęta z kontekstu i nie zamierza za to przepraszać. - Mówiłem o odrzuceniu moralnym - powiedział polityk na pytanie, co miał na myśli. W obawie o proces sądowy Bierecki nie chciał powiedzieć, do kogo dokładnie kierował swoje słowa.