Bunt turystów po decyzji PTTK. Będzie interwencja poselska

- Dla mnie kluczowe jest to, czy sprawa została zamknięta, czy to schronisko może być dalej prowadzone przez panie Siemaszko, jeżeli spełnią określone wymagania - wyjaśnia WP Piotr Borys. - Myślę, że jest przestrzeń do tego, żeby właściciel schroniska, czyli PTTK znalazł jakąś możliwość umowy, czy też spełnienia swoich oczekiwań z obecnym dzierżawcą - dodaje i zapowiada, że wszystkiego chce się dowiedzieć na miejscu.