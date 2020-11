Budżet UE. Beata Kempa "Nie przeceniajmy tych środków"

Polska i Węgry to jedyne kraje, które sprzeciwiły się powiązaniu wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej z zasadą praworządności. Może to oznaczać znacznie mniejszy wpływy z unijnej kasy do polskiego budżetu. Europosłanka PiS Beata Kempa stwierdziła, że nie należy przeceniać środków z unijnego budżetu.

Budżet UE. Beata Kempa "Nie przeceniajmy tych środków" (NurPhoto via Getty Images, Fot: NurPhoto)