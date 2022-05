Brutalne zabójstwo na Nowym Świecie. Wydano listy gończe za podejrzanymi

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 maja. Do sklepu przy Nowym Świecie w Warszawie wszedł 29-letni mężczyzna z ranami kłutymi. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować.