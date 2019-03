Brudziński o porwaniu: są pewne przesłanki, mogące świadczyć o tym, że ta sprawa zostanie szybko zakończona

Szef MSWiA ponownie zabrał głos ws. porwania 3-letniej Amelki i jej mamy. Joachim Brudziński zapowiada, że "są pewne przesłanki, mogące świadczyć o tym, że ta sprawa zostanie szybko zakończona".

Minister był pytany to, jak przebiega poszukiwanie 3-letniej Amelki i jej mamy. - Mam zaufanie do policji i wierzę, że ta sprawa zostanie szybko wyjaśniona i Amelia szybko wróci bezpiecznie, cała i zdrowa razem z mamą" - powiedział Brudziński w rozmowie z dziennikarzami.

Uruchomiono Child Alert

Przypomnijmy: w czwartek w godzinach porannych doszło do porwania 3-letniej Amelki i jej 25-letniej mamy. Teraz policja ujawnia zdjęcia ojca - to on wynajął samochód, który był użyty do porwania.