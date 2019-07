British Airways i Lufthansa zawieszają loty do Kairu. "Względy bezpieczeństwa"

Pasażerowie British Airways i Lufthansy, którzy mieli wykupione na sobotę loty do Kairu zostali odprawieni z kwitkiem. Loty w tym kierunku odwołano. Klienci niemieckiego przewoźnika polecą do Egiptu w niedzielę, brytyjskie linie lotnicze zdecydowały się wstrzymać loty do i z Kairu na tydzień. Powód? "Względy bezpieczeństwa".

Lufthansa zawiesiła loty do i z Kairu na jeden dzień, brytyjski przewoźnik na tydzień (PAP)

Wielu pasażerów British Airways i Lufthansy, którzy mieli na sobotę zabukowane loty do Kairu, było zdziwionych, gdy już na lotnisku dowiedziało się, że nigdzie nie polecą. - Bezpieczeństwo ma dla Lufthansy najwyższy priorytet, dlatego też prewencyjnie zawiesiliśmy na razie nasze loty do Kairu - ogłosiły wczoraj wieczorem niemieckie linie, nie podając jednak bliższych informacji o przyczynach tej decyzji.

Podobny komunikat podały brytyjskie linie lotnicze, które połączenia z Kairem zawiesiły na tydzień. "W tym czasie ma tam być przeprowadzona kontrola bezpieczeństwa" - poinformował w oświadczeniu British Airways.

"Stale dokonujemy przeglądu uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa na wszystkich naszych lotniskach na świecie i zawiesiliśmy loty do Kairu na siedem dni w ramach środków ostrożności, by pozwolić na dalszą analizę" - brzmi wydane przez przewoźnika oświadczenie.

Tymczasem brytyjski resort spraw zagranicznych zaktualizował swoje rady dla Brytyjczyków podróżujących do Egiptu . Zawierają one od wczoraj ostrzeżnie: „Istnieje zwiększone ryzyko aktów terrorystycznych wobec lotnictwa. Wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa dla lotów odlatujących z Egiptu do Wielkiej Brytanii”.

Po wybuchu bomby, która zniszczyła rosyjski samolot pasażerski na półwyspie Synaj w październiku 2015 r., Wielka Brytania była jednym z wielu krajów, które tymczasowo zawiesiły połączenia lotnicze z Egiptem

Brytyjski resort dyplomacji nadal odradza podróżowanie do niektórych części Egiptu.

