Brigitte Bardot gratuluje PiS-owi. Z Polską wiąże nadzieje

Jarosław Kaczyński przemówił z telebimu podczas otwarcia w Parlamencie Europejskim wystawy "Niech futra przejdą do historii". Gorąco przyklasnęła mu legendarna gwiazda światowego kina Brigitte Bardot.

Impreza przyciągnęła pierwszy garnitur polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wzięli w niej udział m.in. wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz poseł Krzysztof Czabański. Na telebimie wyświetlone zostało video z przekazem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: "Niech futra przejdą do historii. Ta wystawa ma się przysłużyć dobremu celowi, jakim jest ochrona zwierząt przed okrucieństwem. Ludzie mogą żyć bez futer" - mówił.

Publiczność wysłuchała także treści listu otwartego Brigitte Bardot, która od lat walczy z hodowaniem zwierząt na futra: "Naprawdę mam nadzieję, że rządzący w końcu zrozumieją, iż przemysł futrzarski to barbarzyński biznes i że za luksusem pokazów mody stoją okropne warunki przetrzymywania i mordowania zwierząt. Chciałabym pogratulować europosłom współorganizującym wystawę. Mam nadzieję, że Polska wprowadzi już niedługo zakaz hodowli na futra".

Zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Holandii i od niedawna w Czechach. Częściowe zakazy wprowadzono w Niemczech, a ograniczenia w hodowli w Szwecji, we Włoszech i Szwajcarii.

Prace legislacyjne trwają także w Polsce. 6 listopada do Sejmu trafił złożony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który przewiduje zakaz hodowli zwierząt futerkowych.

Branża futrzarska protestuje

- Polski biznes przejmą obce rynki. Produkcja przeniesie się do innych krajów, jak Rosja czy Ukraina. Ja uważam, że jeśli są jakieś nieprawidłowości, to powinniśmy je wyeliminować, a nie możemy zgodzić się na to, żeby wyrzucać tysiące ludzi na bruk i pozostawiać ich z niespłaconymi kredytami. Nie możemy patrzeć wyłącznie jednostronnie - mówił Szczepan Wójcik, hodowca norek i prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, który również przyjechał na wystawę.