Brexit: Theresa May zapewnia, że nie będzie drugiego referendum.

Brexit: premier Wielkiej Brytanii, Theresa May odrzuca apele o przeprowadzenie drugiego referendum.

Jak podaje Rzeczpospolita rzecznik premier Wielkiej Brytanii poinformowała dziś, iż May odrzuca apele o przeprowadzenie drugiego referendum i nie rozważa innych opcji w parlamencie. W zeszłym tygodniu May przetrwała głosowanie w sprawie swojej przyszłości, jednak nie udało jej się przekonać parlamentarzystów. Ich głosy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE są nadal bardzo podzielone. Rozważane jest przeprowadzenie ponownego referendum lub pozostanie w Unii Europejskiej. Nie da się ukryć, że Theresa May i jej ministrowie całkowicie odrzucają możliwość ponownego głosowania. Według nich ponowienie go skutkowałoby tylko podzieleniem społeczeństwa, które swoją decyzję w sprawie brexitu podjęło już w 2016 roku.