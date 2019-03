Brexit: Polska zachęca Brytyjczyków mieszkających w naszym kraju do rejestracji pobytu na wypadek twardego brexitu

Twardy brexit jest nadal realny scenariuszem. Urząd do Spraw Cudzoziemców zachęca więc Brytyjczyków mieszkających w Polsce do rejestracji swojego pobytu w Polsce. Unikną tym samym trudności w przypadku brexitu bez umowy.

Brexit: rejestracja pobytu w Polsce uprości procedurę uzyskania prawa pobytu czasowego lub stałego obywateli Wielkiej Brytanii

Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w Polsce nakłania Brytyjczyków do rejestracji pobytu w naszym kraju. W przypadku twardego brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, przejdą oni uproszczoną procedurę uzyskania prawa pobytu czasowego lub stałego.

Jak zaznaczono w komunikacie UdSC - "Co ważne, projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw (do pobytu stałego lub czasowego — przyp. red.) przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin".

Twardy brexit nadal realnym scenariuszem

Głównym tego powodem był sprzeciw wobec tzw. backstopu, czyli mechanizmu, który poprzez czasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE, ma przeciwdziałać powrotowi granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Tym samym premier Theresa May została upoważniona do zastąpienia go w umowie brexitowej innym rozwiązaniem.