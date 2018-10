Brexit: lotnisko Heathrow zbiera środki. Londyn przygotowuje się na wyjście z UE

Brexit: lotnisko Heathrow w Londynie zyskało pieniądze od inwestorów. Zabezpiecza się przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Brexit – lotnisko Heathrow zbiera środki

Lotnisko Heathrow w Londynie pozyskało od inwestorów 1,6 mld funtów. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zwiększenie swojej odporności finansowej przed Brexitem oraz stworzenie podstaw pod ekspansję prywatnych pieniędzy. Zdaniem prezesa zarządu lotniska – Johna Hollanda-Kaye’a – przy nieznanym wyniku negocjacji dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak silne firmy jak Heathrow powinny wesprzeć brytyjską gospodarkę. Holland-Kaye zapowiedział, że lotnisko dąży do prężnego rozwoju, który zagwarantowałby wzrost brytyjskiego handlu na dziesięciolecia. Takie działania przyczynią się do rozszerzenia horyzontu płynności do 2020 roku. Zapewnią również lotnisku dostateczną siłę finansową na sprostanie twardemu Brexitowi i dalszemu wywiązywaniu się z obowiązków, włącznie z postępami planów ekspansji.