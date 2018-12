Brazylia: strzały w katedrze w Campinas. Są zabici

Uzbrojony mężczyzna wszedł do katedry w miejscowości Campinas w Brazylii i zaczął strzelać do ludzi. Co najmniej cztery osoby nie żyją, kilka osób jest ciężko rannych.

Tragedia w katedrze w Campinas w Brazylii (East News, Fot: Denny Cesare/Futura Press via AP)

Do tragicznej strzelaniny doszło około godziny 13 lokalnego czasu, podczas trwającej właśnie mszy. Uzbrojony w dwa pistolety mężczyzna najpierw ostrzelał znajdujących się w katedrze ludzi, a potem podszedł przed ołtarz i popełnił samobójstwo.

Napastnik, zanim się zastrzelił, zabił cztery osoby: trzech mężczyzn i jedną kobietę. Kilka osób zostało rannych. Według telewizji Record TV postrzelonych zostało 9 osób, dziennik "Folha de Sao Paulo" informuje o czterech rannych osobach. Zostały one przewiezione do szpitala. Na razie nie ma oficjalnych informacji o ich stanie, choć z medialnych doniesień wynika, że ich obrażenia są bardzo poważne.

- Zachowywał się spokojnie, a potem nagle zaczął strzelać - relacjonuje lokalnej telewizji jedna z kobiet, która uczestniczyła we mszy.

Na razie nie wiadomo, kim był zabójca, ani jakie motywy nim kierowały. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zabójcy, wykonane podczas mszy.

Katedra jest zamknięta. Otoczona jest kordonem policji.

Campinas to liczące ok. 1,2 mln mieszkańców miasto w południowo-wschodniej Brazylii, położone 100 km na północ od São Paulo.