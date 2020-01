Bolesławiec. Chciał "zatłuc prezydenta miasta". Zarzut dla 50-letniego mieszkańca

Mężczyzna, który groził, że "zatłucze" prezydenta Bolesławca usłyszał zarzut. Grożą mu dwa lata więzienia. Jednak okazuje się, że to nie pierwszy taki incydent.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w urzędzie miasta. Do gabinetu prezydenta miasta Piotra Romana próbował wtargnąć 50-letni mężczyzna. Samorządowca nie było na miejscu, próbowali interweniować urzędnicy z sekretariatu. Gdy zapytali mężczyznę, w jakiej sprawie przyszedł do urzędu usłyszeli, że "przyszedł zatłuc prezydenta".