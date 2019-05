Biedroń pozywa posłów PO. Ostra walka Platformy i Wiosny ws. pedofilii

Posłowie Platformy zarzucili Robertowi Biedroniowi, że jako prezydent Słupska nie reagował, gdy dowiedział się o aferze pedofilskiej w mieście. "Koniec z kłamstwem i manipulacjami. Składam pozew w trybie wyborczym" - odpowiada lider Wiosny.

Gdy Robert Biedroń był prezydentem Słupska, w mieście doszło do skandalu. Okazało się, że pracownik ośrodka kultury Paweł K., będący instruktorem tańca popełnił dziewięć przestępstw, w tym pięć o charakterze seksualnym na szkodę czterech małoletnich kursantek.

"W związku z kłamstwami posłów Platformy Sławomira Neumanna i Marcina Kierwińskiego wypowiedzianymi dziś na konferencji prasowej w Sejmie, Wiosna składa pozew w trybie wyborczym. Koniec z kłamstwem i manipulacjami, do których przyzwyczaili nas politycy" - napisał na Twitterze Robert Biedroń.

Platforma: Pokaż doniesienie do prokuratury

"No to liczę Robert, że w sądzie pokażesz doniesienie do prokuratury, które złożyłeś po otrzymaniu informacji o możliwym czynie pedofilii w podlegającej tobie jednostce" - napisał Neumann.