Patryk Jaki: To hipokryzja. W sprawie pedofilii PO wstrzymywała się od głosu

Po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" lider PO Grzegorz Schetyna zażądał zmian w prawie. Patryk Jaki mówi o hipokryzji. Przypomina, że gdy w ostatnich latach w Sejmie głosowano projekty ws. pedofilii, Platforma Obywatelska była im przeciwna lub wstrzymywała się od głosu.

"Tylko nie mów nikomu" w sobotę pojawił się w serwisie internetowym YouTube. Obejrzało go już 7 mln Polaków, a dokument wywołał prawdziwą burzę.

– Platforma Obywatelska za każdym razem, kiedy w Sejmie stawał spór dotyczący tego, czy w sposób stanowczy walczyć z pedofilią, zaostrzać kary, to byli przeciw, bądź wstrzymywali się od głosu – skomentował Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości ocenił, że jest to "rzekoma chęć walki z pedofilią". - Mówić można wszystko, a PO po raz kolejny się ośmieszyła. Mają straszliwego pecha, bo projekt, o którym mówią, że dziś go zgłoszą, to jest dokładnie taki projekt, który był zgłoszony wtedy, kiedy rządzili – zaznacza Jaki.