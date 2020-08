Białoruś. Zatrzymania podczas 29. rocznicy odzyskania niepodległości

Białoruś. Zatrzymania w Mińsku

Według doniesień mediów zatrzymane zostało co najmniej kilkanaście osób, które na wiecu z okazji 29. rocznicy proklamacji deklaracji niepodległości, uchwalonej przez Radę Najwyższą sowieckiej Białorusi, pojawiły się z czerwono-białymi flagami. W pobliżu placu manifestanci postawili też pomnik Nikity Kriwcowa - jednej z ofiar protestów po wyborach na Białorusi.

Białoruś. Aleksander Kwaśniewski o zbliżającym się końcu reżimu

Białoruś. "Zatrzymania w ramach procesu administracyjnego"

Zdaniem portalu tuż po rozpoczęciu wiecu milicja miała wzywać protestujących do rozejścia się. "Policjanci przez megafon zaczęli informować o braku podstawy prawnej do organizowania tej akcji. Prosili, aby nie zmuszano ich do użycia środków specjalnych" - czytamy w komunikacie.