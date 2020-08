Białoruś. Swiatłana Cichanouska przemawia do społeczności międzynarodowej

Cichanouska wygłosiła swoje przemówienie w języku angielskim. Opisała dotychczasową politykę władz, obecną sytuację i powiedziała, do czego dąży białoruska opozycja.

Białoruś. Cichanouska dziękuje Europie

Przywódczyni białoruskiej opozycji mówiła o represjach stosowanych przez władzę po sfałszowanych wyborach prezydenckich sprzed dwóch tygodni. - Protestujący są zastraszani, zatrzymywani i torturowani. Grozi im się codziennie, a to wszystko dzieje się w samum sercu Europy - mówiła.

Cichanouska zwróciła się do przedstawicieli Unii Europejskiej, dziękując za deklaracje solidarności z narodem białoruskim. - O sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi mówiły poszczególne partie Parlamentu Europejskiego, potwierdzając tym samym solidarność z naszym narodem. Serdecznie za to dziękuję - kontynuowała.

Białoruś. Cichanouska o demokratycznej rewolucji

- To nie jest rewolucja anty- i prorosyjska. Nie jest też anty- i prounijna. To po prostu demokratyczna rewolucja. Naród chce w końcu decydować o swoich przywódcach i swoim losie. Nie ma tu przemocy, jest to rewolucja pokojowa. Chcemy cieszyć się swoimi wolnościami - przekonywała.