Białoruś. Co się stanie, gdy Łukaszenka straci władzę? Ekspert ma obawy

Jedną z protestujących jest Lidia*, mieszkanka Mińska. Sama została dwa tygodnie temu aresztowana na niemal dobę, a kilka godzin spędziła w owianym złą sławą więzieniu Okrestina. Rodzina i znajomi nie wiedzieli wtedy, gdzie się znajduje. - Mam wrażenie, że to miejsce istnieje po to, żeby pozbawiać ludzkiej godności, sprawiać, że ludzie czują się bezwartościowi - opowiada nam Lidia.

- Protesty są teraz niemal naszą rutyną. Cały czas mam nie tylko nadzieję, ale wiarę w to, że coś się zmieni na Białorusi - stwierdza. Jednak jednym z najważniejszych pytań jest to, co może stać się na Białorusi, gdy protestujący osiągną swój cel. Czyli Łukaszenka zostanie obalony, a więźniowie polityczni, w tym niedoszli kandydaci na urząd prezydenta, wyjdą na wolność.

Swiatłana Cichanouska, czyli rywalka Łukaszenki w ostatnich wyborach, zapowiedziała już, że nie będzie startować w kolejnych. - To mnie nie dziwi, ona nigdy nie chciała być prezydentem. Głosowaliśmy na nią, bo obiecała uwolnić więźniów politycznych, w tym zatrzymanych kandydatów - mówi Lidia. - Wydaje mi się, że nowym prezydentem zostałby Wiktar Babaryka , o ile wciąż by kandydował - ocenia.

Białoruś. Kto mógłby objąć władzę? "Rosja nie zostawi Białorusi"

Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłysiński zauważa, że wiele zależy do tego, po jakim czasie doszłoby do obalenia lub rezygnacji Łukaszenki. - Teraz widzimy na Białorusi rewolucję na raty. Trudno dokonać radykalnych przemian w państwie, kiedy robi się przerwy na sen, nie ma strajków okupacyjnych, nie stawia się majdanu - stwierdza.

- Mówiąc obrazowo, mamy do czynienia z maratonem, a nie sprintem. Przy takim założeniu koszt ekonomiczny będzie wysoki, bo gospodarka z każdym dniem traci. Częściowo stoi produkcja, chociaż w żadnym zakładzie nie doszło do całkowitego strajku - ocenia. - Takie przeciągające się w czasie rewolucje mają też swój koszt polityczny i społeczny, pogłębiają podziały i kryzys polityczny - dodaje.

Zdaniem eksperta może dojść do sytuacji, w której Łukaszenka sam zrezygnuje z urzędu. To jednak będzie niosło za sobą kolejne zagrożenia. - Jeśli odda władzę w osłabionej ekonomicznie, politycznie i społecznie Białorusi, zostawia pole do zagospodarowania niekoniecznie przez protestujących. Bardzo obawiam się, że do gry w tej nowej sytuacji mógłby wejść główny gracz zewnętrzny, czyli Rosja - wyjaśnia.