Berlin: 25-letnia Polka została zamordowana. Aresztowano dwóch podejrzanych

Nie żyje 25-letnia Wiktoria S. Polska została zamordowana w Berlinie. Tamtejsza Prokuratura generalna zatrzymała dwóch podejrzanych w sprawie.

Strzał w głowę

Berlinianka z wyboru Wiktoria S. została postrzelona z najbliższej odległości w poświąteczny czwartek, 27 grudnia. Zdarzenie miało miejsce w berlińskiej dzielnicy Neukoelln na ulicy Oderstrasse w pobliżu Siegfriedstraße. Znajdują się tam budynki mieszkalne, a także kompleks sportowy i szereg warsztatów samochodowych. Wieczorami i w nocy miejsce to jest opustoszałe.

Policja szuka świadków

Zabójstwo to było w 2018 roku już drugą, spektakularną sprawą kryminalną na ulicy Oderstrasse. We wrześniu został tam zastrzelony przestępca, członek arabskiego klanu Nidal R. Do dzisiaj nie wykryto sprawców. Policja wyklucza związek tego przestępstwa z morderstwem na Polce.