"Bębny wojny nuklearnej znów biją". ONZ ostrzega

"Bębny wojny nuklearnej znów biją" - napisał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Opublikował przesłanie z okazji 78. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. We wpisie zaapelował, by wyciągnąć wnioski z "nuklearnego kataklizmu", który dotknął to japońskie miasto.