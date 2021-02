Beata Kempa jednak pod lupą. Śledczy muszą się zająć plecakami

Przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożyli do prokuratury zawiadomienie w sprawie akcji charytatywnej, której patronowała Beata Kempa. Chodzi o zbiórkę plecaków szkolnych dla dzieci z Syrii. Jak ujawniły lokalne media, przybory miesiącami leżały w Sycowie, zamiast trafić do dzieci w Syrii. Polityk PiS zachęcała do przekazywania darów dla dzieci z Syrii. Po ponad roku zebrane rzeczy nadal tkwiły w magazynie.