Bartłomiej Sienkiewicz: będą kampanie przeciw rudym, kulawym czy leworęcznym

Były szef MSW skrytykował kampanię PiS skierowana przeciw osobom LGBT. Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził, że jeśli Polacy zagłosują ponownie na PiS, ten weźmie "na celownik" kolejne grupy.

- Będą kampanie przeciw rudym, kulejącym czy leworęcznym - przestrzegał minister w rządzie Donalda Tuska. Jego zdaniem w sposobie traktowania osób o odmiennych preferencjach seksualnych Polska zbliża się do krajów pozaunijnych. - Po tym ostatnio rozpętanym przez PiS hejcie jest nam wręcz bliżej do Rosji - powiedział na antenie TVN24.

Zdaniem Sienkiewicza stawką zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego nie będzie to, kto będzie rządził polską. - Tylko to, czy będziemy się zjadać nawzajem - powiedział. Były minister przekonywał, że taktyka obrana przez PiS wzbudza zdumienie u naszych sąsiadów. - Dla Czechów to, co się stało, to jest jakby członkowie Ku Klux Klanu wydali edykt przeciwko murzynom - powiedział.